BUNDESLIGA RUMMENIGGE BAYERN MONACO/ Intervistato ai microfoni del 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell'Inter ed attualmente alla presidenza del Bayern Monaco, ha parlato del futuro del calcio tedesco e dei possibili scenari in seguito all'emergenza Coronavirus: "Per non falsare il torneo, è indispensabile concludere questa stagione, così da evitare un disastro economico senza precedenti".

Rummenigge ha poi aggiunto: "Si potrebbe anche prolungare l'esercizio fiscale fino alla fine di settembre del 2020, così da poter concludere i vari tornei. L'inizio della stagione successiva potrebbe quindi avvenire in inverno, così che i giocatori possano avere le vacanze e una preparazione adatta a sostenere un'annata".