EMERGENZA CORONAVIRUS REINA / Pepe Reina è tra i calciatori contagiati al coronavirus. Il portiere di proprietà del Milan, in forza all'Aston Villa, ha parlato di questi giorni non proprio facili: "Non esco da diciotto giorni - ammette al 'Corriere dello Sport' - La compagnia non mi manca, siamo io, mia moglie Yolanda, cinque figli e i due suoceri. La casa è grande e la solitudine non vi ha accesso. Però isolato lo sono stato dopo aver accusato i primi sintomi del virus.

Febbre, tosse secca, un mal di testa che non mi abbandonava mai, quel senso di spossatezza... L'unico spavento quando per venticinque minuti mi è mancato l'ossigeno, come se la gola si fosse improvvisamente ristretta e l'aria non riuscisse a passare... I primi sei, otto giorni li ho trascorsi chiuso in una stanza".

