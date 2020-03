CALCIOMERCATO JUVENTUS LOCATELLI / La Juventus nel destino. Potrebbe esserci nuovamente la 'Vecchia Signora' sulla strada di Manuel Locatelli, che nell'ottobre 2016 stese Buffon e compagni a 'San Siro' con la maglia del Milan grazie ad una perla da fuori area di rara bellezza. Il giovane talento ad appena 18 anni bissò ad una settimana di distanza la rete firmata contro il Sassuolo, la sua prima assoluta in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Quel Sassuolo che due stagioni più tardi divenne la sua nuova squadra e a cui il capitano dell'Under 21 azzurra è legato da un contratto fino al 2023. Locatelli prima dello stop per l'emergenza coronavirus si era posto all'attenzione degli addetti ai lavori come uno dei migliori centrocampista della Serie A, entrando nei radar anche del Ct della Nazionale Mancini per una possibile convocazione per gli Europei, poi rinviati all'estate 2021.

Calciomercato Juventus, Locatelli nel mirino: il piano di Paratici

E sul mercato il classe '98 ha già attirato l'interesse dell', alla ricerca di un'alternativa di qualità davanti la difesa a

In questo scenario - come raccolto da Calciomercato.it - può inserirsi pure la Juventus, con Locatelli da tempi non sospetti seguito dal CFO Paratici. La dirigenza della Continassa resta in ottimi uffici con il Sassuolo, con gli uomini mercato bianconeri sempre sensibili alla nuova linea verde italiana come dimostra l'interesse per i vari Tonali, Castrovilli e Chiesa. Locatelli per caratteristiche è un profilo che piace anche a Sarri, con Paratici pronto a studiare un piano per strapparlo alla concorrenza dell'Inter, valutando anche l'opportunità di lasciarlo un'altra stagione in Emilia per fargli completare il percorso di maturazione. Il Sassuolo valuta intorno ai 25 milioni di euro il cartellino del suo gioiello, che oltre a Juve e Inter potrebbe attirare pure l'interesse di qualche big estera nella prossima finestra estiva del calciomercato.

