MILAN E INTER MUSSO / Il derby è entrato nel vivo: Inter e Milan continuano a darsi battaglia per Juan Musso. Il giovane portiere dell'Udinese è letteralmente esploso in questa stagione e nessuno a Milano - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - vuole farsi sfuggire un talento dal futuro assicurato. Con Conte farebbe il secondo, a Milanello sostituirebbe il quasi certo partente Donnarumma ma il duello verrà vinto da chi si avvicinerà alle richieste dell'Udinese. Tuttavia, i 30 milioni di euro pretesi fino a qualche settimana fa potrebbero scendere. Ieri uno studio del Cies ha certificato il crollo dei cartellini in Europa per via dell'emergenza Coronavirus.

Un calo medio del 28%.

LEGGI ANCHE ---> Inter, futuro Godin: novità in arrivo

LEGGI ANCHE ---> Milan, piano B: Spalletti non tramonta

Calciomercato, valzer portieri: la situazione di Donnarumma

In attesa di conoscere le date sulla nuova e inedita sessione di calciomercato, i club si apprestano a vivere così un'estate caratterizzata dal giro di portieri. Con un protagonista assoluto: Gigio Donnarumma. Il classe '99 è in scadenza di contratto e al momento manca ancora l'accordo per il prolungamento dell'accordo. L'ad Gazidis non ha intenzione di accontentare le richieste (6 milioni all'anno) dell'agente Raiola ma, allo stesso tempo, teme di perderlo a zero il prossimo anno, quando il suo contratto scadrà naturalmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ---> Da Donnarumma a Dybala, la situazione dei big