Calciomercato Inter, futuro Godin | Arrivano novità!

CALCIOMERCATO INTER GODIN ATLETICO MADRID VALENCIA MANCHESTER UNITED/ Il futuro di Diego Godin è in bilico. Il difensore nerazzurro, arrivato nell'ultima estate di calciomercato a parametro zero dall'Atletico Madrid, potrebbe lasciare Milano dopo soltanto una stagione.

Alcune prestazioni sotto le aspettative e un rapporto con Antoniomai decollato del tutto potrebbero portare il capitano dell'Uruguay a cercare una nuova avventura, probabilmente in Inghilterra o in Spagna. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Secondo però quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', un ritorno in Spagna, in particolare al Valencia, sarebbe meno probabile. La rivalità infatti fra i pipistrelli ed i Colchoneros potrebbe limitare Godin, sicuramente intenzionato a non fare un torto al club ed ai tifosi che l'hanno sostenuto per una decade.