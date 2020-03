UEFA SERIE A CEFERIN DATA CAMPIONATO / La Uefa non si è ancora arresa al coronavirus. La speranza è che l'emergenza abbia fine il più presto possibile per poter tornare a giocare. Proprio per questo, Ceferin e i suoi uomini sono a lavoro con le Federazioni dei vari paesi per trovare una soluzione per concludere le competizioni nazionali e continentali.

Domani a mezzogiorno è in programma una riunione, in video conferenza, con i segretari generali delle 55 Federazioni europee: come riporta stamani il 'Corriere dello Sera', il numero uno della Uefa, dovrebbe comunicare la data ultima per chiudere i tornei, che slitterà al 31 luglio.

Sarebbe pronto anche un piano per ripartire, sul tavolo dovrebbero finire tre ipotesi:

La prima prevede la ripresa dei campionati per la metà di maggio.

Un'ipotesi molto ottimistica vista la situazione attuale, con le squadre che non sono ancora tornate ad allenarsi.

La seconda, porterebbe lo slittamento dei tornei di 3-4 settimane rispetto all'ipotesi numero uno ma è possibile che si vada con la terza ed ultima ipotesi, facendo tornare in campo le squadre non oltre il 21 giugno. Andare oltre non consentirebbe di finire entro la data stabilita.

Il secondo piano pone come date limite per la ripartenza la fine di maggio o l’inizio di giugno; il terzo piano rappresenta la soluzione ultima alla quale la Federazione spera di non dover arrivare, con la ripresa prima dell’estate, cioè entro il 21 giugno.

