Coronavirus, chiusura almeno fino a Pasqua poi riapertura graduale | I dettagli

CORONAVIRUS CHIUSURA TOTALE PASQUA EMERGENZA RIAPERTURE/ Nell'edizione odierna del 'Corriere della Sera' si è parlato dell'emergenza Coronavirus e delle possibili soluzioni degli esperti per tornare alla vita 'normale'. La prima raccomandazione è ovviamente quella della massima prudenza che dovrebbe portare il Governo ad un chiusura totale prolungata fino al 18 aprile, o almeno fino a Pasqua.

Se la situazione poi dovesse essere in continuo miglioramento, si potrebbe ripartire con una riapertura graduale delle attività. Per le ultime notizie---> clicca qui!

Le prime imprese a ripartire dovrebbero essere quelle legate al settore alimentare e farmaceutico, che non rientrano al momento fra i servizi essenziali. Al vaglio c'è inoltre la possibilità di un test sierologico per il ritorno al lavoro, in modo da prevenire ancor di più la catena dei contagi. Per quanto riguarda le attività invece, si potrebbe ricominciare da chi è poco a contatto con il pubblico fino a ristoranti e bar, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza. Fanalino di coda sono cinema e teatri.