CALCIOMERCATO MILAN KESSIE BAKAYOKO / Un punto fermo ma senza mai convincere del tutto. Franck Kessie da quando è arrivato al Milan ha sempre giocato titolare, risultando una pedina fondamentale per tutti gli allenatori che si sono seduti sulla panchina rossonera ma il salto di qualità tanto atteso non è mai arrivato. La società non faticherebbe di certo a cederlo se dovesse arrivare la giusta offerta.

In inverno, durante il calciomercato di gennaio, è stato accostato all'Inter, in un ipotetico scambio con Politano. Le parti non hanno trovato la giusta quadra ma l'ex Atalanta continua ad essere stimato da Antonio Conte. Ma il Milan lo cede solo a titolo definitivo e ad una cifra vicino ai 25/30 milioni di euro.

Proprio per questo è più facile ipotizzare una sua partenza verso l'Inghilterra.

La Premier League sembra davvero il campionato adatto per le caratteristiche di Kessie, che piace a parecchie squadre. Tottenham e Arsenal ci hanno fatto più che un pensiero ma attenzione anche a Wolves e West Ham. La disponibilità economica di certo non manca e la prossima estate potrebbe finalmente essere arrivato il momento giusto per la cessione.

Milan, spazio a Bakayoko

Con la cessione di Kessie, il Milan potrebbe abbracciare proprio un centrocampista dall'Inghilterra. Stiamo parlando di Tiémoué Bakayoko, che farà ritorno al Chelsea dopo il prestito al Monaco. Il francese, che non ha mai nascosto la sua voglia di rossonero, farebbe carte false per giocare nuovamente a San Siro. Serve un sacrificio economico da parte di tutti ma i soldi della cessione di Kessie potrebbero davvero essere investiti su Bakayoko.

Al Milan ha fatto più che bene ma riscattarlo senza un addio importante, come poteva essere quello dell'ivoriano, non era possibile ma la prossima estate potrebbero cambiare gli scenari per la felicità di tutti.

