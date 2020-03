Calciomercato, Inter e Juventus bruciate per Kurzawa

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KURZAWA / Mancino, classe '92 con grande esperienza internazionale, Layvin Kurzawa è sicuramente uno dei profili più interessanti tra i calciatori che al 30 giugno, salvo nuove norme introdotte dalla FIFA per far fronte all'emergenza Coronavirus, vedranno scadere i propri contratti e saranno quindi liberi di cambiare squadra a parametro zero. Il laterale del Paris Saint-Germain ha attirato l'interesse di molti grandi club internazionali, tra cui vengono segnalate in prima fila anche Inter e Juventus.

Secondo il quotidiano 'Sport.es' infatti il Barcellona si sarebbe inserito con forza nella corsa al laterale del Psg. Con Umtiti e Junior Firpo in partenza, i blaugrana sono alla ricerca di un nuovo laterale mancino e vista la crisi economica punteranno sulle occasioni. Da qui, l'idea Kurzawa, potendo vantare anche ottimi rapporti con l'entourage del giocatore che avrebbe già avuto contatti diretti col Barça.