Calciomercato Juventus, futuro Willian: il brasiliano ha scelto

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN FUTURO / Il futuro di Willian non sarà certamente al Chelsea. Il brasiliano classe 1988 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che non verrà rinnovato. Le trattative tra le parti non sono andate a buon fine e il calciatore è libero di trovare una nuova sistemazione.Le voci in queste settimane su possibili destinazioni si sono rincorse: in Italia piace parecchio alla Juventus, sempre attenta ai calciatori in scadenza di contratto ma non mancano altre ipotesi.

Willian è stato un punto fermo della squadra di Lampard che avrebbe voluto prolungare il contratto ma le linee societarie con gli over 30 sono diverse rispetto al resto dei calciatori: "L'unica trattativa concreta è stata quella con il Chelsea per il rinnovo di contratto ma non è stato possibile - riporta 'The Sun' - Volevano un contratto di due anni e io ne ho chiesto tre.

Ora, tutto si è fermato".

Ma come dicevamo, non solo La Juventus sta pensando all'esterno brasiliano. Il giocatore è stato accostato anche a Bayern Monaco e Barcellona ma la sua preferenza, al momento, sarebbe un'altra: "Il mio desiderio è quello di rimanere in Premier League - prosegue - ma non escludo di giocare in altri campionati. Giocherò fino alla fine della stagione e vedrò cosa succede. Sentiamo le voci, sappiamo che suscitiamo l'interesse da parte dei club, soprattutto perché sarò libero sul mercato, sarò in grado di negoziare, per ora non ci sono offerte".

In Inghilterra la squadra che più di tutte ha mostrato interesse nei confronti di Willian è il Tottenham di Mourinho, che cerca rinforzi di esperienza per dimenticare una stagione non proprio fortunata. Willian, però, ha una certezza legata al suo futuro. Al momento non farà ritorno in Brasile: "Ritornare in Brasile non è qualcosa a cui penso ora - conclude - Non è nei miei pensieri, sono ancora molto interessato all'Europa".

