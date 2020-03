CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala è rinato in questa stagione sotto la guida Sarri. Gol, assist e giocate d'autore per la 'Joya', che ha firmato 13 reti timbrando il cartellino in tutte le competizioni giocate dai bianconeri.

Prestazioni che possono valere il rinnovo di contratto, con la dirigenza della Continassa che potrebbe blindarlo fino al 2024 o 2025 con un sostanziale aumento d'ingaggio da 7 a 10 milioni di euro all'anno.

Come scrive 'Tuttosport', Dybala può essere la bandiera della Juventus per i prossimi anni anche se non è da scartare una possibile dipartita da Torino. Nel caso in cui si presentasse un'offerta vantaggiosa, il CFO Paratici potrebbe decidere di privarsi del giocatore. Difficilmente qualcuno metterà sul piatto oltre 100 milioni visti gli effetti dell'emergenza coronavirus sui bilanci delle società, con Dybala che andrebbe via soltanto per uno scambio che porti un sostituto all'altezza alla corte di Sarri.