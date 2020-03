CALCIOMERCATO MILAN INETR MAXIMIANO / Il Milan potrebbe ripartire senza Gianluigi Donnarumma la prossima stagione. Difficile il rinnovo del contratto del giovane portiere in scadenza nel 2021, che percepisce uno stipendio di 6 milioni a stagione.

Troppi per il nuovo corso messo a punto da Elliott, che per non perdere il Nazionale azzurro a parametro zero tra 15 mesi sarà costretto a cederlo questa estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ipotesi clamorosa: torna Piatek con l'addio di Ibra

Nella lista dei papabili per sostituirlo dopo Meret, Sirigu e Musso, spunta anche il nome di Luis Maximiano dello Sporting CP. Secondo il quotidiano 'O Jogo', il giovane portoghese classe '99 sarebbe nella lista della dirigenza del 'Diavolo' per supplire ad un'eventuale partenza di Donnarumma. Maximiano ha trovato un posto da titolare tra i pali dello Sporting dopo l'infortunio del titolare Ribeiro e ha favorevolmente impressionato attirando su si sé anche l'interesse degli operatori di mercato. In Italia l'estremo difensore lusitano non piace solo al Milan: per Maximiano potrebbe inscenarsi un derby con l'Inter, visto che anche i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul 21enne in chiave futura per il dopo Handanovic.