CALCIOMERCATO INTER VERTONGHEN GIROUD ULTIME / Da deVrij e Asamoah a Godin, la tradizione dei colpi a parametro zero dell'Inter è pronta a rinnovarsi anche in vista della prossima estate. La dirigenza nerazzurra è a caccia di rinforzi importanti soprattutto in termini di esperienza e leadership e ha individuato nella lista dei calciatori in scadenza di contratto a fine stagione due nomi che fanno al caso del tecnico Antonio Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stiamo parlando di Jan Vertonghen e Olivier Giroud, per i quali secondo 'Tuttosport' gli uomini mercato interisti stanno accelerando in maniera decisa per anticipare la concorrenza, rappresentata in Italia dal Napoli per il primo e dalla Lazio per il secondo.

Il difensore belga è sempre più deciso a lasciare ile anche il manager José Mourinho ha voltato pagina iniziando la ricerca del sostituto. L'Inter, grazie anche ai rapporti col connazionale Lukaku, si è portata avanti per affiancare un altro big mancino al giovane Bastoni, in previsione anche dell'addio di Diego Godin sempre più probabile. I prossimi, comunque, saranno giorni molto importanti soprattutto sul fronte Giroud: il Chelsea vorrebbe rinnovargli il contratto, ma al momento non va oltre un'opzione annuale. L'entourage del giocatore, dunque, secondo il quotidiano torinese spera di ottenere già ora il via libera dai 'Blues' per abbracciare l'Inter. Due campioni, ancora una volta dalla Premier League, per un'Inter sempre più attenta ai parametri zero, soprattutto ora che la crisi dovuta al Coronavirus complica le manovre di mercato.

