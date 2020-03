CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Ribaltone in dirigenza e in campo. Elliott ha dato pieni poteri all'Ad Gazidis dopo l'addio di Boban e quello sempre più probabile a fine stagione di Paolo Maldini. In panchina Pioli resta in bilico, con Rangnick sempre in cima alla lista dell'ex diirgente dell'Arsenal.

Anche in campo potrebbero esserci dievrsi scossoni condestinato all'addio senza rinnovo, come Zlatanin attacco.

Difficile ad oggi la permanenza dell'attaccante svedese, tornato soltanto lo scorso gennaio in Italia. Il 'Diavolo' lavora per reperire un sostituto all'altezza sul mercato, con Milik che sarebbe il nome più gettonato nelle stanze di Via Aldo Rossi. Ma non solo. L'addio di Ibra potrebbe aprire le porte a sorpresa al ritorno a Milano di Krzysztof Piatek, a gennaio ceduto all'Hertha Berlino per 27 milioni di euro e firmando un contratto fino al 2025. Stando al 'Corriere dello Sport' il Milan potrebbe pensare di ripotare il polacco in maglia rossonera, visto che l'ex Genoa avrebbe anche il profilo giusto per rientrare nell'identikit del nuovo progetto: sufficientemente giovane (classe '96) e con un ingaggio che non supera il tetto dei 2 milioni di euro. Piatek dopo lo sbarco in Bundesliga ha collezionato prima dello stop per l'emergenza sanitaria 6 presenze e 2 reti all'attivo.