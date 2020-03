DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia registra un nuovo calo nel numero dei nuovi contagiati da Coronavirus ed è un segnale di speranza. Ma come dichiarato dal Premier Conte non è il momento di abbassare la guardia, bensì di proseguire sulla strada intrapresa. Per questo il Ministro della Salute Speranza ha preannunciato l'estensione delle misure restrittive almeno fino a Pasqua. L'ufficialità arriverà dopo il Consiglio dei Ministri tra domani e giovedì. Nel calcio, intanto, si accende la disputa sul taglio degli stipendi. Dopo la Juventus, ieri anche il Barcellona ha annunciato la riduzione degli ingaggi in questo periodo di crisi. Si attendono le mosse delle altre società che saranno valutate nelle prossime ore. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

16.25 - Un altro positivo nel mondo del calcio: positivo Gotoku Sakai del Vissel Kobe.

14.30 - Conferenza stampa dell'ISS: "Siamo arrivati al picco dei contagi, ora deve iniziare la discesa"

13.25 - Attraverso un comunicato l'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico della giornata: "I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 208. Di questi, 24 pazienti necessitano di supporto respiratorio.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 161".

13.00 - In conferenza stampa il commissario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, annuncia "l' acquistato 300 milioni di mascherine in arrivo nei nostri magazzini"

11.30 - Il Governo studia il rientro graduale alla vita 'normale'. Intanto, le chiusure verranno prolungate almeno fino a Pasqua. (LEGGI QUI)

10.45 - Al Quirinale bandiere a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del Coronavirus e illuminazione tricolore.

10.40 - La sindaca di Roma Virginia Raggi annuncia l'avvio della raccolta fondi #RomaRiapre per sostenere le piccole attività della Capitale.

10.30 - La Prefettura rende noto che nella giornata di lunedì sono stati 12.381 i controlli effettuati a Milano per monitorare il rispetto delle normativa per contrastare la diffusione del Coronavirus. Le sanzioni sono scattate per 286 persone, mentre 3 cittadini sono stati denunciati per false attestazioni. Denunce anche per due titolari di esercizi commerciali.

9.30 - Preoccupazione in Corea del Sud dove l'emergenza sembrava contenuta, ma i contagi tornano a salire. Molti casi legati a ospedali e centri per gli anziani.

8.10 - Il viceministro della salute Pierpaolo Sileri prevede il picco dell'epidemia tra 7-10 giorni.

7.00 - Dagli Stati Uniti in arrivo materiale sanitario per 100 milioni di euro.