CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MILIK ULTIME / Dall'idea di costruire una nuova squadra attorno alla classe di Zlatan Ibrahimovic a quella di ricostruire senza lo svedese. Il Milan si prepara ad un futuro senza l'attaccante 38enne, prossimo grande nome pronto a salutare dopo l'addio di Zvone Boban e quello di Paolo Maldini che resta sospeso. Il piano dell'Ad Ivan Gazidis, a prescindere dal possibile arrivo di Ralf Rangnick, è chiaro. Per questo è aperta la caccia al sostituto di Ibra, alla ricerca possibilmente di un nuovo bomber under 25.

Si tratta di Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli classe '94. Non propriamente un under 25 (ha da poco compiuto 26 anni), ma comunque in linea con i progetti di Gazidis. Per caratteristiche e costi, secondo 'Tuttosport' è in questo momento il prescelto del club rossonero. Spalla ideale per valorizzare anche Rebic, ha saputo dimostrare un ottimo feeling con il gol e guadagna circa 2,2 milioni di euro, ingaggio in linea con i parametri milanisti. Il costo del cartellino, inoltre, è destinato a scendere rispetto ai 35-40 milioni di euro di valutazione: la scadenza del contratto nel 2021, infatti, mette alle strette il Napoli che non ha ancora chiuso del tutto le porte ad un rinnovo diventato negli ultimi giorni comunque più complicato. Palla al giocatore, che intanto dalla Spagna registra anche il forte interesse dell'Atletico Madrid.

