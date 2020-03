Calciomercato Milan, il Real piomba su Fekir

CALCIOMERCATO MILAN REAL MADRID FEKIR CEBALLOS / Nabil Fekir negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Milan. Per il fantasista in forza al Betis i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro ma non manca la concorrenza.

Sul calciatore ci sarebbero, infatti, ancheMadrid e

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo' sul tavolo degli andalusi potrebbe finire Ceballos. Il centrocampista, pronto a fare ritorno nella Capitale, sarebbe la carta da giocare dai Blancos.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Calabria: "Non è stata una stagione facile, i cambi di dirigenza si sentono"