Coronavirus, Mino Raiola in campo con i suoi campioni: donati respiratori e mascherine

RAIOLA CORONAVIRUS DONAZIONE / L'emergenza coronavirus continua a tenere l'Italia in ginocchio e, in questi giorni, si moltiplicano le iniziative di beneficenza dal mondo del calcio. L'ultima è quella dell’agente Mino Raiola, che ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram (visibile in basso) coinvolgendo varie stelle della sua scuderia (Donnarumma, Kluivert, De Ligt, Kean, Luca Pellegrini, Bonaventura, Romagnoli, Pinamonti, Izzo, Abate, Wesley, De Vrij, Mkhitaryan e Balotelli) lanciando questo messaggio: "Uniti vinciamo questa partita, ne siamo convinti! Insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite dal Covid-19. Forza Italia!”.

Un appello rivolto anche a tutti i suoi followers: "Anche tu puoi far parte di questa iniziativa per aiutare l’Italia e anche altri Paesi. Possiamo vincere questa partita da squadra! Per partecipare [email protected] ".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, comunicato AIC: "Pronti a giocare oltre il 30 giugno"

Emergenza Coronavirus, Speranza: "Misure restrittive almeno fino a Pasqua"