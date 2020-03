CALCIOMERCATO PSG CAVANI FUTURO BOCA JUNIORS / Edison Cavani è pronto a lasciare il Psg al termine della stagione. Il club francese non è intenzionato a rinnovare il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Troppo alto secondo Leonardo, che vuole puntare su un profilo più giovane per completare il reparto d'attacco. L'ex Napoli si sta così guardando attorno.

A gennaio, Cavani è stato ad un passo dall'approdo all'Atletico Madrid. Possibile che le parti si aggiornino nuovamente per cercare di chiudere l'affare ma non si escludono altre piste.

Una potrebbe portarlo in Inghilterra: inhanno bisogno di un bomber a cui affidare l'attacco e potrebbero farsi sotto.

Un'altra idea, che sta prendendo sempre più piede in questi ultimi giorni è quella che lo porterebbe in Argentina al Boca Juniors, destinazione gradita all'uruguaiano. Jorge Bermudez, membro del consiglio del club argentino, intervenuto ai microfoni di Radio Cooperativa, è uscito allo scoperto: "Speriamo che Cavani arrivi molto presto, ha una grande capacità e ci darebbe una grane mano. Penso che voglia venire a Boca. Mi auguro che arrivi, il club ne beneficerebbe. Se viene è perché ha un gran desiderio e i segnali sono chiari".

