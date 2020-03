Coronavirus, Icardi risponde all'attacco di Maxi Lopez sulla quarantena

ICARDI CORONAVIRUS MAXI LOPEZ / Ancora una polemica a distanza tra Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi.

Il primo, oggi, ha attaccato l'ex moglie rea di aver riportato i loro figli in Italia, definita dall'attaccante "epicentro del contagio": "Vorrei sapere in base a quale criterio rompi la quarantena di una pandemia globale, esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai in Lombardia, epicentro del contagio, senza interessarti alle conseguenze".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Maxi Lopez attacca Wanda Nara

Coronavirus, Icardi: "Era permesso tornare al proprio luogo di residenza"

Nel pomeriggio, però, è arrivata la risposta (indiretta) di Maurito, che nel corso di un confronto con i suoi followers su Instagram, ha spiegato i motivi che hanno spinto lui e la sua famiglia a tornare in Italia: "Era permesso tornare al proprio luogo di residenza, ovviamente rispettando le misure di sicurezza imposte dallo stato e prendendomi cura della sicurezza di ogni componente della mia famiglia".

