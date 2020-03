Milan, Calabria: "Non è stata una stagione facile, i cambi di dirigenza si sentono"

MILAN CALABRIA INTERVISTA / Davide Calabria, intervenuto in una diretta Instagram dell'influencer Giulia Salemi, ha parlato della stagione del Milan e dei suoi idoli in rossonero: "Non è stata un'annata facile, come in generale tutte le ultime al Milan, con diversi cambi di proprietà e dirigenze, che ovviamente all'interno hanno dei risvolti.

Ora, però, guardiamo avanti: la società è presente e speriamo che si possa ripartire".

IDOLI - "Maldini è sempre stato uno dei miei idoli, così come Kakà, una leggenda".

GOL - "Il primo, a Roma, è stato una grande emozione, anche perchè quella partita l'abbiamo vinta. Per un difensore, poi, è sempre più bello realizzarne, visto che non capita spesso".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Pioli: "Sento quotidianamente Maldini, è un campione"

Juventus e Milan: via alle cessioni. Ultimatum Inter - VIDEO CM.IT