EMERGENZA CORONAVIRUS SPERANZA MISURE / Non finirà a breve l'isolamento degli italiani per via dell'emergenza coronavirus.

Il Ministro della Salute, Robertoha ribadito che si continuerà con le restrizioni oltre la data del 3 aprile: "Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua - riporta 'La Presse' - Il governo si muoverà in questa direzione".

