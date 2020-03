CORONAVIRUS STIPENDI SERIE A RIUNIONE / La riunione in programma oggi pomeriggio tra Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori in call conference è stata rinviata ai prossimi giorni: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l'appuntamento inizialmente previsto per le 19 è saltato a causa del protrarsi di alcune riunioni precedenti, rendendo impossibile iniziare l'incontro in serata.

Sul tavolo, quindi, resta la linea di condotta da decidere per il caso stipendi, dopo l'accordo raggiunto tra la Juventus e i suoi calciatori che potrebbero imitare gli altri club di: si cercherà una linea comune che, comunque, non escluderà trattative individuali all'interno delle società.

