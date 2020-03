INTER HANDANOVIC / Samir Handanovic sta vivendo questi giorni di emergenza nella sua Lubiana, in Slovenia. Il portiere dell'Inter ha risposto via chat alle domande dei tifosi nerazzurri, incentrate anche ovviamente sul coronavirus: "All'inizio un po' tutti abbiamo pensato che fosse una cosa meno grave di quanto si sia rivelata. Ora seguiamo ciò che ci dicono di fare e c'è un preoccupazione. E' difficile rimanere concentrati in questo momento, si fa quel che si può. Serve responsabilità e in carriera ho sempre avuto degli esempi che mi hanno mostrato come comportarsi in momenti difficili". Il portiere racconta come sta vivendo il gruppo in questo particolare momento: "Abbiamo un gruppo con i compagni dove ci aggiorniamo e nel quale i preparatori ci dicono gli esercizi da fare.

Io mi alleno come posso: più forza e meno con la palla. Qui ancora mi posso muovere e quindi riesco ancora a fare qualcosa visto che a Lubiana la situazione non è così drastica".

Infine, sulla sua esperienza in nerazzurro: "E' un privilegio indossare la maglia dell'Inter e la fascia da capitano. Anche se passa il tempo, resta qualcosa di cui essere orgogliosi. Ai miei compagni dico di tenere duro: sfruttare questi momenti in famiglia, godersi altre cose e quando sarà il momento torneremo insieme a lottare".