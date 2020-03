CALCIOMERCATO NAPOLI LAZIO MURIQI / Vedat Muriqi, 25 anni, 15 gol in stagione: è lui il nome nuovo per l'attacco di Napoli e Lazio. Secondo quanto si legge su 'ahaber.com.tr', le due compagini italiane sono interessate al bomber del Fenerbahce. In particolare la Lazio lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Ciro Immobile, qualora in estate dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per l'attaccante di Torre Annunziata.

Ragionamento simile anche per la squadra partenopea alle prese con il difficile rinnovo di: l'addio al polacco aprirebbe la strada ad un'eventuale cessione e il nome buono potrebbe essere proprio quello dell'attaccante kosovaro. Muriqi in stagione ha totalizzato 15 reti in 28 presenze, mentre con la Nazionale deli gol sono 8 in 23 apparizioni.

Le due società italiane dovranno vedersela con la concorrenza di diversi club: si parla anche di club importanti come il Tottenham che starebbe seguendo il calciatore.