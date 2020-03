LECCE MELUSO SERIE A / "Adesso bisogna pensare solo alla salute, che è la cosa più importante e per questo ha l'assoluta priorità, poi è chiaro che bisognerà pensare a una soluzione ragionevole". Così Mauro Meluso in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. Il Direttore sportivo del Lecce ha aggiunto che a suo parere "difficilmente si potrà tornare a giocare in questa stagione", poiché "nessuno sa quando potrà finire questa emergenza coronavirus". Lo stop definitivo al campionato di Serie A (e non solo) rappresenta uno scenario tutt'altro che impossibile, in tal caso i problemi sarebbero successivi con l'assegnazione o meno dei vari titoli: "Per il primo posto non ci sarebbero dubbi, c'è chiaramente la Juventus, così come per le altre posizioni - ha sottolineato Meluso ai nostri microfoni - Diversamente, invece, per ciò che concerne la retrocessione. Avremmo Brescia all'ultimo e Spal al penultimo posto, mentre al terz'ultimo ben due squadre: noi e il Genoa a pari punti (25, ndr).

Non essendoci stata la gara di ritorno, ecco che il confronto degli scontri diretti non si potrebbe fare...".

Potrebbe essere una scelta logica quella di far disputare uno spareggio salvezza tra le due squadre. Tema dominante in queste settimane è comunque anche quello del taglio degli stipendi dei calciatori: "Il Lecce non si è ancora mosso in tal senso, nessuna decisione è stata presa - ha evidenziato il Ds - Juventus apripista? I bianconeri fanno storia a sé, hanno altri ricavi e un brand di un certo livello che escludono ogni tipo di accostamento". In conclusione Meluso ha detto che i nove stranieri della squadra sono tutti rimasti a Lecce, aprendo tuttavia alla loro ritorno in Patria "nel caso questa emergenza dovesse protrarsi ulteriormente. I calciatori sono uomini come tutti e non è facile per loro stare lontano dalle rispettive famiglie in questo momento".