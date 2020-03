CORONAVIRUS CAIRO SERIE A / Campionato finito e scudetto non assegnato: è questa la convinzione di Urbano Cairo. Il presidente del Torino intervenuto su 'RadioUno' spiega: "L'ho già detto: per me il campionato è finito. Pensiamo a Wuhan: le misure restrittive sono iniziate intorno al 23 gennaio e finiranno l'8 aprile, dopo due mesi e mezzo. Quindi da noi gli allenamenti potrebbero riprendere a fine maggio per iniziare a giocare a fine giugno: per finire ci vorrebbero due mesi e arriviamo ad agosto.

Cairo, inoltre, ritiene che lo scudetto non vada assegnato "perché il campionato non è finito". Infine, sul tema del taglio degli stipendi, Ciro piega: "Ho parlato ieri con alcuni giocatori che mi hanno chiamato. Valuteremo insieme per trovare un punto d'incontro che tenga conto di tutto, ognuno deve fare dei sacrifici. Il Torino in questo momento non sta incassando nulla, ci deve essere il contributo di tutti per uscire da questa situazione e ripartire bene. Sono molto fiducioso"