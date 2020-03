CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA COMMISSO FIORENTINA / Tutto congelato: l'emergenza coronavirus ha bloccato anche le operazioni di calciomercato già imbastite o in fase di trattativa. Ne è un esempio la situazione relativa a Federico Chiesa: prima che il COVID-19 fermasse tutto, si era iniziato a parlare di un possibile rinnovo per l'attaccante, corteggiato da Juventus e Inter.

La trattativa era basata su un ingaggio con bonus intorno ai 4 milioni di euro e clausola da 70 milioni che non renderebbe impossibile un suo addio ai viola. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ora però le cose sono ferme e ne parla proprio il patron della Fiorentina Rocco Commisso a 'Gr Parlamento': "Per il rinnovo di Chiesa vediamo. Ho spedito una lettera a tutti i dipendenti, ora non posso parlare con tutti. Per fare i contratti ci dobbiamo vedere, mentre adesso non possiamo nemmeno sederci affianco. Tutto è rinviato a quando potremo vederci. Ora voglio che la Fiorentina diventi una squadra dove i giocatori arrivano e vogliono rimanere. Quando arriveremo a questo punto sarò contento. Ora pensiamo alla salute, è importante".

Come raccontato da Calciomercato.it, Chiesa ha dalla scorsa estate un accordo di base con la Juventus per un quinquennale con ingaggio da 5 milioni di euro.