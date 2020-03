CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY SARR / Il Napoli si preparare alla cessione di Kalidou Koulibaly: il 29enne senegalese in estate potrebbe lasciare la società azzurra, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta importante.

Ilè tra le società più interessate a lui, ma c'è l'interesse anche di: nel caso di addio didovrà correre ai ripari, nonostante in difesa sia già stato acquistatodal. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Così dalla Francia si parla di un interesse per Malang Sarr, centrale del Nizza: secondo quanto riferisce 'France Football', il 21enne francese è uno degli obiettivi per la prossima stagione del Napoli. Con il contratto in scadenza nel 2021, la sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Il problema è rappresentato dalla grande concorrenza che arriva soprattutto dalla Bundesliga: Borussia Moenchengladbach, Lipsia e Wolfsburg sono molto interessate al giocatore che, senza rinnovo, in estate potrebbe salutare i rossoneri.