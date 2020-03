UEFA CALENDARI CALCIOMERCATO / Il calcio in attesa di capire quando potrà riprendere l'attività: fermi praticamente tutti i campionati per l'emergenza coronavirus, occorre stabilire quando e come ripartire. Proprio per questo la Uefa ha programmato per mercoledì una riunione telematica.

Come si legge nel comunicato dell'Uefa, i segretari generali delle 55 Federazioni associate sono convocati per una videoconferenza che si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 12: un vertice per discutere degli aggiornamenti sulle discussioni dei due gruppi di lavoro creati due settimane fa e delle opzioni individuata per la ricalendarizzazione delle partite. Durante la riunione, spiega la Uefa, si esamineranno tutte le opzioni sulle competizioni delle squadre nazionali e dei club Uefa, oltre a discutere sui progetti a livello Fifa e Uefa su argomenti come contratti dei giocatori e calciomercato.