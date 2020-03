CORONAVIRUS PRINCIPE CARLO ISOLAMENTO / Può uscire dall'autoisolamento il principe Carlo: come riferisce la 'BBC', dopo essere risultato positivo al coronavirus, in seguito ad alcuni sintomi lievi, il primogenito della regina Elisabetta può sospendere dopo sette giorni il primo autoisolamento in Scozia.

Il principe, secondo quanto fatto sapere da un portavoce di Buckingham Palace, è in buone condizioni di salute. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Emergenza Coronavirus, le nuove date delle Olimpiadi | Fontana: "Linea contagi non più in salita"

Dovrà restare in isolamento altri sette giorni, invece, Camilla: la consorte di Carlo era risultata negativa al Covid-19 ma le normative inglese prevedono per i familiari dei contagiati un isolamento di due settimane. Nessun problema, invece, per la sovrana d'Inghilterra: la 93enne, secondo quanto comunicato dal portavoce della famiglia reale, ha incontrato Carlo l'ultima volta il 12 marzo ed è attualmente in buona salute.