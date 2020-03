Calciomercato Roma, distanza importante per Mkhitaryan

CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN ARSENAL - Henrikh Mkhitaryan, alla sua prima stagione alla Roma, è riuscito a scendere in campo diciassette volte con ben sei gol all'attivo in Serie A in tredici partite. Un bottino importante per il 31enne armeno che il club giallorosso, e l'allenatore Paulo Fonseca, vorrebbe trattenere.

Il calciatore è arrivato, infatti, in prestito secco dall'nella scorsa estate, ma si starebbe discutendo di un eventuale futuro nella Capitale. La dirigenza dei 'Gunners', riporta il 'Corriere dello Sport', vorrebbe ricavare dalla sua cessione 20 milioni di euro, mentre la Roma non andrebbe oltre i 12 milioni: una differenza importante che potrebbe essere acuita dall'eventuale addio di, nel caso di passaggio di proprietà del club da