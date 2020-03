CORONAVIRUS OLIMPIADI TOKYO DATE / Le Olimpiadi di Tokyo si terranno nell'estate 2021: il CIO ha ufficializzato le nuove date della rassegna olimpica. L'inizio ci sarà il 23 luglio 2021, la chiusura l'8 agosto, mentre le Paraolimpiadi si terranno dal 24 agosto al 5 settembre del prossimo anno.

Una decisione arrivata al termine di una riunione in conference call che è stata presa considerando tre elementi fondamentali: proteggere la salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte, supportando allo stesso tempo il contenimento del; tutelare gli interesse degli atleti e dello sport olimpico; il calendario sportivo internazionale generale.

Nel comunicato sono riportate anche alcune dichiarazioni del presidente del Cio Thomas Bach: "Voglio ringraziare le Federazioni Internazionali per il loro supporto unanime e le Associazioni Continentali dei Comitati Olimpici Nazionali per l'ottima collaborazione e il loro supporto nel processo di consultazione degli ultimi giorni. Vorrei anche ringraziare la Commissione Atleti CIO, con la quale siamo stati in costante contatto. Con questo annuncio, sono fiducioso che, collaborando con il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, il governo metropolitano di Tokyo, il governo giapponese e tutti i nostri stakeholder, possiamo affrontare questa sfida senza precedenti. L'umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel".