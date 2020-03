CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAMSEY MANCHESTER UNITED / Società già al lavoro per impostare le trattative in vista della prossima sessione di calciomercato. Una sessione che potrebbe vivere su tempistiche e modalità diverse da come le conosciamo, per via degli effetti dell'emergenza coronavirus. Come che sia, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e si mantiene vigile sui propri obiettivi principali, ipotizzando strategie alternative rispetto al recente passato.

Calciomercato Juventus, anche Ramsey nell'affare Pogba

I bianconeri puntano sempre con maggiore decisione Paul Pogba.

Il ritorno del francese dalpotrebbe avvenire con uno scambio, rispetto alle ipotesi circolate nei giorni scorsi - per arrivare a Pogba, la Juventus sacrificherebbe Pjanic o Dybala - dall'Inghilterra spunta una nuova contropartita a favore dei 'Red Devils'. Secondo 'The Transfer Window', nell'affare potrebbe rientrare anche Aaron. Il gallese, nonostante il gol decisivo realizzato nella gara contro l', è stato molto discontinuo e non ha convinto a Torino. Di contro,è invece un suo estimatore e avrebbe piacere di allenarlo. L'affare potrebbe decollare se la Juventus affiancasse al cartellino di Ramsey una cifra cash congrua per soddisfare le richieste dello United, che ormai, visto il contratto di Pogba in scadenza nel, appare consapevole della necessità di una sua cessione.

