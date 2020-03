Emergenza coronavirus: ecco spiegato il 'problema' mascherine

EMERGENZA CORONAVIRUS MASCHERINE / Il 'Corriere della Sera' ha dedicato un'inchiesta sulla mancanza del numero adeguato di mascherine nelle strutture ospedialiere italiane nel bel mezzo di questa emergenza coronavirus.

"Il 4 febbraio i medici scrivono alle autorità chiedendo di provvedere ai rifornimenti di protezioni di sicurezza per gli operatori sanitari - scrive il quotidiano - Le forniture restano lettera morta. A epidemia conclamata solo il circuito sanitario della Lombardia ha bisogno di 1,1 milioni di mascherine al giorno, l’Emilia Romagna 500.000, il Veneto 600.000. Ogni mese in Italia ne servono 90 milioni". Tra esaurimento di scorte, forniture da Cina e non solo che arrivano in misura ridotta rispetto agli accordi o non arrivano proprio, scorte che si perdono lungo il tragitto o che addirittura vengono rubate: è così che il problema mascherine (di 90 milioni il fabbisogno mensile dell'Italia) nasce, cresce ed esplode nel nostro Paese.