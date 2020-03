CALCIOMERCATO MILAN RAFAEL LEAO / Con l'addio di Boban dalla dirigenza del Milan, il futuro di Zlatan Ibrahimovic sembra essere ormai scritto: l'attaccante svedese con ogni probabiltà lascerà il club rossonero a fine stagione. Così al centro del progetto di Gazidis ci sarà Rafael Leao. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il giovane centravanti portoghese dovrà cercare definitivamente di ripagare in campo l'investimento da 35 milioni di euro fatto nell'ultimo mercato estivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Milan, il coronavirus cambia il futuro di Ibrahimovic

Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic: Rafael Leao al centro del progetto

Va ricordato che Rafael Leao ha solo 20 anni e ha ampi margini di miglioramento davanti a sé.

Con l'addio digli verrà però chiesto di crescere magari più in fretta di quanto sarebbe capitato in circostanze più morbide. Dieci partite da titolare su 21 presenze e due gol il bottino rimediato con ilfino alla sospensione del campionato: l’annata non è stata delle migliori sotto molti punti di vista e allora è giusto iniziare a pensare alla prossima. Che dovrà essere da protagonista per dare un senso alle sue qualità e anche ai milioni in ballo. Molto dipenderà anche da chi siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione e dove gli si chiederà di giocare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, offerta shock per Donnarumma | 60 milioni più il sostituto

Calciomercato Milan, Pioli verso la conferma: la chiave per il futuro del tecnico