Coronavirus, studio CIES | Crollo Inter, seconda in Europa

INTER CORONAVIRUS CIES - L'emergenza coronavirus ha avuto ripercussioni gravi anche sullo sport. Il CIES (l'Osservatorio del Calcio) ha pubblicato uno studio sul calo del valore delle rose delle squadre dei 5 principali campionati in Europa qualora da qui a giugno non si riprendesse a giocare e non fossero allungati i contratti. In totale la perdita è del 28%: da 32,7 a 23,4 miliardi di euro.

Prendendo in considerazione l'età dei calciatori, la durata dei contratti, la carriera pregressa e le prestazioni della stagione in corso, è emerso ad esempio che il valor di Paulsi è quasi dimezzato, passando da 65 a 35 milioni di euro.

Il club che registra le maggiori perdite (38%) è il Marsiglia, seguito dall'Inter con il 35,7%, mentre al terzo posto il Verona con il 34,3%. Ai piedi del podio la Spal con il 34,2%, nella top ten - all'ottavo posto - la Lazio con il 32,8%. In termini di milioni, il crack peggiore è quello del Manchester City che 'perde' 412 milioni di euro, davanti al Barcellona con 366 milioni e il Liverpool con 353. In Italia va peggio al club di Suning con 276 milioni in fumo davanti alla Juventus con 222 milioni.

