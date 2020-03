CALCIOMERCATO INTER YOUNG / Ashley Young, esterno inglese arrivato all'Inter durante la finestra invernale di calciomercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del 'Corriere della Sera' per parlare del suo futuro e dell'emergenza coronaviurs che ha portato allo stop della Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Lautaro: Barcellona spiazzato

Ecco le sue parole: "Se voglio restare? Certo che sì. Amo l’Italia, Milano, il calore dei tifosi. Voglio restare e vincere. Sto imparando la lingua, siete un popolo con passione. E poi simpatici: quando parlate in realtà strillate. Forse la Serie A è solo più tattica della Premier.

: quello è il sentimento che ti spinge in qualsiasi parte del mondo uno decida di andare".

L'emergenza coronavirus: C’è una pandemia globale: allo stato attuale il calcio non è importante. La gente muore, pensiamo a uscirne. Stare in casa non è difficile, si riscoprono gli affetti, la famiglia, per cui non abbiamo mai tempo".



Fattore Conte: "Quando mi ha chiamato, ho sentito subito la sua passione. Conte non sta seduto un attimo, ma vederlo così coinvolto è una spinta. Ha una mentalità vincente, è un vincente nato. Siamo in lotta su ogni fronte: scudetto, Coppa Italia, Europa League. In rosa c’è grande qualità, ma la squadra ha capito che per fare il salto deve lavorare ancora di più. Forse manca un po’ di esperienza".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, l'Inter richiama i sette stranieri a Milano

Inter, Marotta dubbioso: le ultime su Sensi