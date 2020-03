Calciomercato Lazio, assalto a Inzaghi | Via con due big!

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI - La Lazio è tra i club che spinge di più per riprendere gli allenamenti e quindi il campionato di Serie A. Ma cresce il partito dei club che pensano di interrompere del tutto la stagione 2019-20 per poter procedere con il taglio degli stipendi dei calciatori e ripartire con una nuova annata da luglio. Molti potrebbero quindi aver già giocato la loro ultima partita con l'attuale squadra, ma a preoccupare maggiormente il presidente Claudio Lotito è la posizione del tecnico Simone Inzaghi.

Per questo, secondo 'Il Messaggero', sarebbe pronto ad offrirgli un nuovo rinnovo del contratto dopo quello firmato lo scorso giugno fino al 2021.

Attualmente Inzaghi guadagna circa 2 milioni di euro a stagione, ma se dovesse cedere alle avances di un top club straniero potrebbe più che raddoppiare il suo stipendio. In Italia sta tramontando la pista Juventus, che dovrebbe confermare Sarri, ma all'estero le pretendenti non mancano. Da tempo si parla del Paris Saint-Germain, che dovrebbe dare il benservito a Tuchel. La Premier League, però, potrebbe essere la destinazione preferita dell'allenatore della Lazio: attenzione soprattutto al Tottenham, che potrebbe già interrompere il rapporto con Mourinho. Peraltro con Inzaghi potrebbero trasferirsi a Londra due big come il portiere Strakosha ed il centrocampista Milinkovic-Savic. Staremo a vedere.

