CALCIOMERCATO INTER LAUTARO FIRPO / Spunta una nuova chiave per il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona. Il club blaugrana per convincere l'Inter a privarsi dell'attaccante potrebbe aggiungere nella trattativa il cartellino di Junior Firpo come scrive il quotidiano spagnolo 'Sport'.

L'ex laterale del Real Betis non ha reso finora secondo le aspettative, con il Barça pronto ad inserirlo nell'operazione per il 'Toro'.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Lautaro: Barcellona spiazzato

Firpo la scorsa estate è sbarcato in Catalogna per 18 milioni più bonus, con il Barcellona che avrebbe fissato a 20 milioni di euro il prezzo per la sua cessione. Il classe '96 sarebbe un profilo gradito a Conte e alla dirigenza interista per rinforzare la corsia di sinistra, con il giocatore che in Italia avrebbe attirato anche l'interesse di Napoli, Torino e soprattutto Roma. L'Inter in caso di cessione di Lautaro gradirebbe solo cash e i 111 milioni di euro della clausola rescissoria, ma Firpo potrebbe rappresentare una soluzione interessante da inserire nell'affare e che gli uomini mercato nerazzurri potrebbero vagliare.