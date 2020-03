CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TELLES / Il Barcellona insiste per Alex Telles.

Il club blaugrana spinge per l'acquisto la prossima estate del terzino brasiliano, nei radar anche diper rinforzare la fascia sinistra di Sarri e Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, irrompe il Barcellona: Juve e Inter nei guai

Stando al quotidiano portoghese 'A Bola', Telles sarebbe in cima alla lista della spesa del tecnico blaugrana Setien e obiettivo primario per la corsia mancina. Sul giocatore del Porto ci sarebbe anche il Chelsea, con il Barça però che starebbe preparando l'assalto per strapparlo alla nutrita concorrenza. I 'Dragoes' valuterebbero circa 40 milioni di euro il cartellino di Alex Telles, in scadenza contrattuale nel giugno 2021.