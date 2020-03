CALCIOMERCATO INTER SENSI / Inizio di stagione ottimo, poi gli infortuni e le prestazioni opache. Stefano Sensi ha vissuto momenti altalenanti in questa prima parentesi all'Inter, che la scorsa estate lo acquisto in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo.

Così, dopo le recenti prove incolori, riporta 'Tuttosport', il centrocampista avrebbe bisogno di un buon finale di stagione per non far sorgere troppi dubbi asul suo riscatto, fissato a 25 milioni. Coi neroverdi ci sarebbe un patto d’onore da rispettare, ma i milanesi si aspettano un finale in crescendo dopo due-terzi di stagione vissuti a box. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Sensi è un caso | Destino segnato?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il coronavirus cambia il destino di un big di Conte