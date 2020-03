CORONAVIRUS SERIE A STIPENDI / Il calcio italiano s'interroga sul possibile ritorno in campo una volta terminata l'emergenza coronavirus. Stando a 'Repubblica' la nuova e ultima deadline sarebbe collocata al 16 maggio per la ripartenza del campionato, con la chiusura della Serie A fissata a metà luglio.

Alcune società della massima serie starebbero però cambiando idea e sarebbero disposte a terminare qui la stagione e congelare l'attuale situazione di classifica per tagliare gli stipendi.

Su quest'ultimo aspetto la prima e unica squadra finora a decurtare gli ingaggi è stata la Juventus: un modello che piacerebbe alla Lega e all'Associazione calciatori, anche se tutte le società non sarebbero d'accordo come riferisce il quotidiano 'La Stampa'. Inter e Milan pensano di attuare la stessa soluzione della Juve, con le tempistiche però che potrebbero essere più lunghe rispetto alla scelta dei bianconeri. La Lazio invece resterebbe ferma sulla propria posizione come scrive il 'Corriere dello Sport'. Il club di Lotito continua a considerare prioritaria la conclusione della stagione e sul taglio degli ingaggi non prenderà una decisione prima di un accordo generale tra Lega e AIC.