Serie A, gare in estate: annuncio di Tommasi

SERIE A TOMMASI / Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha commentato le prospettive del calcio italiano tra tagli di stipendi e ripresa del torneo: "Accordo Juve? Quando si va d’accordo, va sempre bene - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Chiellini? Siamo in contatto da sempre. In casa Juve hanno voluto affrontare la questione prima di altri e sono arrivati alla conclusione, con piena soddisfazione di tutti. L’accordo raggiunto chiude qui la stagione, rispetto a ciò che si deve percepire. Se anche si tornerà a giocare a giugno e oltre giugno, le spettanze rientreranno nel contratto successivo. E' una pattuizione di massima, perché ci sono giocatori in scadenza, altri che stanno per rinnovare, altri in partenza sicura, altri ancora in trattativa. Ogni situazione individuale andrà adeguata".

Tommasi ha proseguito la disamina spiegando il suo punto di vista: "La nostra posizione è chiara: stabilire condizioni per il futuro, in assenza della certezza di ricominciare, è difficile. C’è un tema delicato che riguarda il prolungamento della stagione a luglio. Senza un accordo tra le parti nessuno può prorogare un contratto oltre la sua scadenza. Bisognerà sedersi a tavolino e parlarne. Campionato in 45 giorni e finali di coppe? Saremmo i primi a essere contenti. Vorrebbe dire che le nostre spiagge sono piene di bagnanti. Lega Pro in cassa integrazione? Potrebbe non bastare. Molti guadagnano trentamila euro, pagano l’affitto e il viaggio. Dobbiamo aiutarli con forme di solidarietà alternative, interne al movimento. Altrimenti non possiamo guardarci allo specchio".