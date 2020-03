CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Lautaro Martinez è un po' meno lontano dall'Inter. Il Barcellona continua nel pressing per il 'Toro', la cui partenza da Milano non è però scontata la prossima estate.

L'emergenza coronavirus potrebbe cambiare le dinamiche del mercato, non risparmiando neanche le finanze della società catalana che per accontentare le richieste dei nerazzurri vorrebbe inserire nell'affare più contropartite.

L'Inter però - scrive 'La Gazzetta dell Sport' - chiederebbe solo un assegno cash e pari alla clausola rescissoria di 111 milioni di euro valida solo per l'estero fino al 15 luglio. Al massimo la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe aprire per l'inserimento di una sola contropartita, con Vidal e Semedo che sarebbero i nomi più gettonati da Conte e dagli uomini mercato nerazzurri.

Lautaro, che fa gola anche al Manchester City di Guardiola, finora non avrebbe mandato segnali di rottura all'Inter e lascerebbe Milano solo per la chiamata del Barcellona e del connazionale Messi. Nell'idea di Suning non ci sarebbe però l'idea di vendere i migliori e i pezzi pregiati della rosa di Conte, che in caso d'addio partiranno esclusivamente alle condizioni dettate dall'Inter. L'argomento rinnovo verrà affrontato solamente dopo il 15 luglio, con il nazionale argentino che è attualmente in scadenza nel 2023 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro.