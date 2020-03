DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia prosegue la sua battaglia al Coronavirus mentre il contagio avanza nel mondo. La zona più colpita del paese resta quella del Nord, ma il Sud si prepara a vivere il suo picco, previsto a inizio aprile. Intanto, il calcio continua a interrogarsi sulla stagione in corso e sul taglio di stipendi, già accettato dai calciatori della Juventus. Persiste l'ipotesi di annullare il torneo, opzione già vagliata in altre nazioni come l'Inghilterra, dove il Liverpool teme di perdere una Premier League ormai quasi vinta: clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

23.30 - L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: su 1251 tamponi effettuati, 122 sono risultati positivi: il totale complessivo della regione, quindi, sale a 2067.

22.15- Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenuto su 'Rete 4', ha ribadito la volontà di 'riaprire' l'Italia quanto prima: "Serve un piano serio che ci permetta di ripartire e non morire di fame, non vogliamo morire di coronavirus né di fame. Dobbiamo uscire di casa in maniera intelligente, bisogna partire subito, gradualmente, distinguendo anche per età e zone".

21.10 - Si va oltre al 3 aprile. "Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua". A parlare è il Ministro della Salute, Roberto Speranza

18.30 -Diminuiscono i contagi secondo il Bollettino quotidiano della Protezione Civile. I decessi sono 812 in più rispetto a ieri.

18.00 - Calo dei contagi in Lombardia: i positivi segnano in aumento di 1154 rispetto a ieri (contro i 1592 casi in più registrati domenica) per un totale di 42.161 positivi. Purtroppo ancora elevato il numero di decessi: 458 le vittime in più rispetto a ieri, per un totale di 6.818 decessi. I ricoverati non in terapia intensiva sono 11.815 con 202 persone in più rispetto a ieri; soltanto due in più i nuovi ricoveri in terapia intensiva.

17.45 - Intantoil ministero dell’Interno ha provveduto all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni beneficiari dei 4,3 miliardi di euro del Fondo di solidarietà comunale 2020 e dei 400 milioni di euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.

A renderlo noto un comunicato del ministero dell'Interno.

17.05 - Commisso: "Il campionato potrebbe non ricominciare", il presidente della Fiorentina scettico sulla ripresa

17.00 - Nuovi contagi a zero in Italia entro metà maggio, ecco lo studio regione per regione sulla fine dell'emergenza

16.30 - Sileri: "Picco in 7-10 giorni, poi diminuzione dei contagi". Il viceministro della Sanità annuncia un possibile calo della curva.

16.24 - La Regione Lazio, attraverso i propri account social ufficiali, ha comunicato che "nella giornata odierna si registra il più alto numero di pazienti guariti nelle 24 ore: + 59 rispetto a ieri".

15.04 - Il principe Carlo, risultato positivo al coronavirus, termina l'autoisolamento.

ORE 14.10 - UFFICIALE: Olimpiadi nel 2021 dal 23 luglio all'8 agosto, no all'ipotesi primaverile per non sovrapporla ad altri eventi sportivi

ORE 13.44 - Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel primo punto stampa della settimana: "La linea dei contagi non è più in salita, ma dobbiamo continuare a rispettare gli obblighi".

ORE 12.20 - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ribadisce, ai microfoni di 'Radio Cusano Campus', la volontà di voler portare al termine la Serie A

ORE 10.20 - Le parole di Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, a 'Repubblica' sulle misure restrittive: "Quanto tempo dovremo stare ancora a casa? Arriviamo fino a Pasqua e poi guardiamo i dati per stabilire come procedere. Va vista l'evoluzione dell'epidemia".

ORE 9.30 - Ipotesi al vaglio per la stagione in corso. La nuova e ultima deadline sarebbe collocata al 16 maggio per la ripartenza del campionato, con la chiusura della Serie A fissata a metà luglio.

ORE 9.20 - Retroscena di Zenga sul contratto firmato col Cagliari: "Il taglio stipendi non è la priorità al momento, è una cosa secondaria. Io e Giulini, quando abbiamo firmato il 3 marzo, abbiamo messo nel contratto una clausola di buon senso proprio in vista di questo periodo".

ORE 8.50 - La linea del Governo italiano, riporta il 'Corriere della Sera', sarebbe di prolungare la quarantena per il Coronavirus fino al 18 aprile o fino a maggio.

ORE 7.55 - Damiano Tommasi, presidente AIC, ha rilaciato nuove dichiarazioni: "Taglio stipendi Juve? Non mi sento delegittimato dall’accordo, Chiellini mi aveva informato. Sulla ripresa, sono stato chiaro da tempo: si seguano Governo e scienziati. E noi non avremmo problemi a giocare d’estate".

ORE 7.30 - Stando agli ultimi aggiornamenti, ieri in Italia si sono registrati 3851 positivi e 756 deceduti in più. In totale, gli italiani che hanno contratto il coronavirus sono 97689, di cui 73880 risultano ancora positivi.