Calciomercato Roma, El Shaarawy apre al ritorno

CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY / La Roma pensa al prossimo calciomercato e agli innesti ideali per Fonseca. Tra questi, potrebbe esserci un cavallo di ritorno, ossia El Shaarawy, attualmente in forza allo Shanghai in Cina. Il 'Faraone', in una diretta su Instagram in cui rispondere alle domande dei followers, non ha chiuso all'ipotesi di una nuova avventura in giallorosso.

A chi gli ha chiesto 'Tornerai alla Roma?', ha risposto con una emoticon dubbiosa, lasciando la porta aperta ad un ritorno che sarebbe molto affascinante.

