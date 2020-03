CALCIOMERCATO INTER UDINESE MUSSO MARTINEZ / Piace all'Inter e non solo non lo nasconde ma 'chiama' anche i nerazzurri: Juan Musso, 23 anni, estremo difensore dell'Udinese, ha parlato dell'interesse del club lombardo nei suoi confronti. Intervistato da 'olè.com', l'estremo difensore argentino confessa: "Vorrei giocare di nuovo con Lautaro Martinez, così come con altri giocatori che ho già avuto come compagni di squadra. È uno dei migliori attaccanti del mondo: lo conosco, è grande giocatore. C'è la possibilità, ma si dice anche che possa andare al Barcellona. Dipende da molte situazione che vanno oltre noi due".

Interpellato sull'interesse dell'Inter, Musso dice: "E' bello sentire queste cose, sapere che una squadra così importante potrebbe essere interessata. Questo mi motiva molto e mi spinge a dare il meglio. All'Udinese sono comunque felice: qui ho conquistato la Nazionale e do il 100% per questo club". Su un'eventuale trattativa, il portiere spiega: "Sono cose che si fanno durante il mercato, lì diventano concrete. E' normale che i dirigenti parlino tra di loro, si informino sui prezzi. Succede spesso e - considerato che ho fatto due buone stagioni - può essere successo anche con me. Ma non ho alcun tipo di ansia e tengo i piedi per terra, cercando di fare del mio meglio con l'Udinese, club che ha il potenziale per essere più in alto di dove si trova".