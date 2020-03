CALCIOMERCATO MILAN PIOLI / Il Milan riflette sul suo futuro, con un nuovo ciclo che inizierà per i rossoneri al termine di questa stagione. Un nuovo ciclo che però potrebbe avere un punto fermo e cioè Stefano Pioli in panchina. La 'Gazzetta dello Sport' riporta che l'operato del tecnico e la sua attitudine nello spogliatoio sono state molto apprezzate dal suo arrivo e che per questo, considerando anche il raffreddamento della pista Rangnick, potrebbe anche esserci una conferma che sembrava difficilmente pronosticabile qualche settimana fa.

Per l'allenatore rossonero però potrebbe essere fondamentale il piazzamento conclusivo in questa stagione. Un Milan fuori dall'Europa non giocherebbe a suo favore, viceversa nella nuova annata potrebbe esserci ancora lui a guidare la squadra.

