Coronavirus, il piano dell'Uefa per finire la stagione

CORONAVIRUS UEFA STAGIONE / Finire la stagione ad ogni costo: il calcio europeo cerca di salvare il salvabile di fronte all'emergenza coronavirus. Nel momento in cui la situazione sanitaria sarà sotto controllo, per il mondo del calcio arriverà l'ora di contare i danni economici e il bilancio potrebbe essere molto negativo. Per attenuare le perdite, l'Uefa vuole riuscire a terminare i vari campionati e le coppe europee, un problema non di poco conto considerato che in quasi nessun Paese del Vecchio Continente si potrà riprendere a maggio.

Ecco allora che proprio la Uefa sta studiando una possibile scappatoia: come riferisce 'The Times', la Federcalcio europea sta pensando di far terminare l'attuale stagione nel mese di agosto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Una soluzione che creerebbe però un problema relativo alla prossima annata: come fare a finirla in tempo, considerati anche gli Europei che ci saranno tra giugno e luglio 2021? Ecco, proprio questo sarebbe il piano al vaglio dell'Uefa: accorciare in qualche modo la prossima stagione, consentendo di terminare questa oltre i termini. Il come è ora in fase di discussione ma si ipotizza anche una riduzione degli stop per le Nazionali.